Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в своем выступлении на церемонии рождественских поздравлений заявила, что следующий год будет гораздо хуже, чем 2025-й. Ее выступление транслировалось на YouTube-канале руководства совета министров страны.

«Мы семья, мы команда, мы боремся весь год. Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь, потому что следующий будет гораздо хуже», — сказала Мелони сотрудникам правительственного Дворца Киджи.

В связи с этим итальянский премьер посоветовала «правильно отдохнуть» на рождественских праздниках, чтобы через несколько дней «продолжить давать ответы этой невероятной стране».

Ранее местные чиновники небольшой итальянской коммуне Вальи-Сотто в Тоскане, где установлены монументы в честь президента РФ Владимира Путина и офицера Александра Прохоренко, отказались сносить памятники, потому что выступают за дружбу с Москвой.

