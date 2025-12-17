В небольшой итальянской коммуне Вальи-Сотто в Тоскане установлены монументы в честь российского президента Владимира Путина и офицера Александра Прохоренко, погибшего в Сирии. По словам местных чиновников, они отказались сносить эти памятники, потому что выступают за дружбу с Россией, сообщает kp.ru .

На въезде в коммуну гостей встречает памятник Герою России Прохоренко. Российский офицер погиб в 2016 году под Пальмирой, вызвав огонь на себя, и этот подвиг настолько впечатлил итальянцев, что его решили увековечить в камне. Сразу за ним, по другую сторону подвесного моста, расположена мраморная статуя президента Владимира Путина.

По словам местного мэра Марио Пулья, корни такой симпатии к России уходят в 1945 год. Именно здесь проходила знаменитая «Готическая линия» — последний рубеж обороны нацистов в Италии. В годы Второй мировой в Вальи-Сотто содержались три десятка советских военнопленных, которых немцы использовали как рабов. Местные жители вспоминают, что тогдашние крестьяне, рискуя жизнями, тайно подкармливали красноармейцев, и пронесли благодарность СССР через поколения.

История появления статуи Путина по-прежнему вызывает интерес туристов. Монумент был установлен в еще 2019 году как дар русской общины из Форте-деи-Марми. Скульптура органично вписана в ландшафтный парк, где по соседству можно встретить изображения других мировых знаменитостей, например, президента США Дональда Трампа.

«Были попытки давления с требованием убрать скульптуру. В основном — от имени проукраинских активистов и сторонников Демократической партии. Несколько раз по их указке сюда приезжали итальянские телеканалы — пытались снимать провокационные сюжеты. Но мы остались твердыми, не шли на попятную и не пойдем», — рассказал мэр.

В администрации Вальи-Сотто заявили, что для них эти объекты — не просто декор, а часть большого туристического маршрута и символ того, что настоящая дружба народов не зависит от политики.

