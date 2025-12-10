Премьер Бельгии назвал воровством использование активов России для Украины

Премьер указал на то, что ЕК собирается изъять деньги страны, с которой Брюссель «не находится в состоянии войны». Надлежащей правовой базы для изъятия этих средств нет.

«Это было бы все равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать ее», — сказал де Вевер журналистам агентства Belga.

Он подчеркнул, что можно найти другие решение, а не воровать средства ЦБ РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможная конфискация активов России не останется без ответа. По его словам, такой шаг будет иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.