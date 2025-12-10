Песков: возможная конфискация активов России не останется без ответа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация российских активов, если произойдет, не останется без ответа, сообщают « Известия ».

«Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», — отметил он.

9 декабря председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочного решения вопроса об использовании замороженных активов России в интересах.

Ранее Еврокомиссия одобрила концепцию такого кредита, а издание Politico сообщало о возможной сумме в 165 млрд евро, обеспеченной замороженными российскими активами. Глава МИД Бельгии Максим Прево уже назвал предложение о прямом использовании активов для кредита категорически неприемлемым.