Бельгия призвала отказаться от идеи принудительного изъятия активов России

Бельгийское министерство иностранных дел выступило с призывом отказаться от конфискации российских активов в пользу финансирования Киева, предложив в качестве альтернативы «стандартный общеевропейский кредит». Соответствующее заявление сделал глава МИД Бельгии Максим Прево в социальной сети X, пишет ТАСС .

«Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна, — это классический общеевропейский заем. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков. Ничего удивительного, что европейские страны не хотят брать на себя обязательства и разделять риски, к чему мы резонно призываем уже многие месяцы. Иначе зачем отказываться от разделения всех рисков?» — подчеркнул министр.

По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, после встречи министров обороны стран Евросоюза Еврокомиссия продолжает настаивать на изъятии замороженных в Бельгии российских активов под эгидой «компенсационного кредита», обещая при этом «разделение всех рисков» с Бельгией.

В ответ на вопросы журналистов она признала обоснованность опасений бельгийской стороны, но заверила, что все страны ЕС готовы предпринять шаги для минимизации рисков для Бельгии. Каллас отметила, что «компенсационный кредит» остается для Еврокомиссии приоритетным вариантом финансирования Киева в период с 2026 по 2027 год, так как альтернативные пути — привлечение средств странами ЕС посредством государственных займов или выпуск еврооблигаций — «не устраивают ряд государств-членов ЕС».

Кроме того, по ее словам, использование этих вариантов не позволит покрыть все потребности Киева, которые, по оценкам ЕК, составляют 135,7 млрд евро на ближайшие два года.

