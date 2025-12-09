Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочного решения вопроса об использовании замороженных активов России в интересах Украины, сообщает RT .

В своем обращении в социальной сети X политик подчеркнула, что у ЕС и Украины «больше нет времени на раскачку», а финансовая поддержка, полученная таким путем, жизненно важна для выживания страны и укрепления европейской обороны.

Фон дер Ляйен подтвердила намерение ЕС изъять эти средства, одновременно признав, что вопрос о так называемом «репарационном кредите» для Украины остается сложным.

Ранее Еврокомиссия одобрила концепцию такого кредита, а издание Politico сообщало о возможной сумме в 165 миллиардов евро, обеспеченной замороженными российскими активами. Глава МИД Бельгии Максим Прево уже назвал предложение о прямом использовании активов для кредита «категорически неприемлемым».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя давление на Бельгию, охарактеризовала эти действия как «круговую поруку» западных стран.

