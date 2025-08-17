Премьер Армении признал нарушение этики, но оставил критику церкви

Он сообщил, что Комиссия по предотвращению коррупции признала две его фразы нарушающими кодекс поведения должностного лица.

«Хотя я не полностью согласен с некоторыми оценками, приношу извинения в связи с этими двумя эпизодами», — написал Пашинян, подчеркнув, что извиняется только за конкретные формулировки.

Конфликт обострился после серии постов премьера и его супруги в конце мая — начале июня, где церковь называли «чуланом с рухлядью», а духовенство обвиняли в нарушении обета безбрачия. Лингвистическая экспертиза подтвердила непристойный подтекст использованного Пашиняном слова «домпел».

Несмотря на извинения, премьер продолжает настаивать на реформе церкви, включая участие государства в выборах католикоса. Оппозиция расценивает его действия как атаку на национальное единство, а церковь называет подобные заявления угрозой для государства.