Премьер Армении признал нарушение этики, но оставил критику церкви
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принес частичные извинения за использование грубых выражений в адрес духовенства Армянской апостольской церкви.
Он сообщил, что Комиссия по предотвращению коррупции признала две его фразы нарушающими кодекс поведения должностного лица.
«Хотя я не полностью согласен с некоторыми оценками, приношу извинения в связи с этими двумя эпизодами», — написал Пашинян, подчеркнув, что извиняется только за конкретные формулировки.
Конфликт обострился после серии постов премьера и его супруги в конце мая — начале июня, где церковь называли «чуланом с рухлядью», а духовенство обвиняли в нарушении обета безбрачия. Лингвистическая экспертиза подтвердила непристойный подтекст использованного Пашиняном слова «домпел».
Несмотря на извинения, премьер продолжает настаивать на реформе церкви, включая участие государства в выборах католикоса. Оппозиция расценивает его действия как атаку на национальное единство, а церковь называет подобные заявления угрозой для государства.