Французский эксперт по международному праву Арно Девеле в интервью Sputnik Afrique заявил, что Армянская апостольская церковь превратилась в главного противника премьер-министра Никола Пашиняна.

По его словам, власти намеренно дискредитируют духовенство, чтобы устранить внутреннюю оппозицию.

«Церковь осознаёт, что сближение с Западом противоречит историческим союзам Армении, в частности с православной Россией», — отметил Девеле.

Недавние заявления США о Зангезурском коридоре подтверждают: НАТО ищет плацдарм в регионе, и Ереван, судя по всему, играет вдоль этой линии, уточнил политик.

Юрист также раскритиковал планы реформы церковного управления, назвав их попыткой «разрушить ДНК Армении».

«Впервые за 2000 лет предлагается полностью изменить порядок назначения апостольских прелатов. Властям нужно представить духовенство как предателей, служащих иностранным интересам — именно это мы видим в деле Самвела Карапетяна. Это чисто политический процесс, далёкий от правового поля», заявил Девеле.

Девеле подчеркнул, что обвинения против церкви направлены на подавление инакомыслия.

«Чтобы укрепить власть, Пашинян ставит под сомнение патриотизм Апостольской церкви, объявляя её угрозой для своей административной системы», — резюмировал юрист.