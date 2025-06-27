«Чего вы ждете?» Симоньян обратилась к армянам на фоне обысков у католикоса

Симоньян: армяне не должны ждать, пока их детей «заберут в гаремы»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на недавние события в Армении с обысками у католикоса, сообщает RT .

27 июня сотрудники спецназа в масках из службы национальной безопасности вошли на территорию резиденции главы армянской церкви. Уже там началась потасовка между силовиками и священниками. Архиепископ Микаэл Аджапанян вышел к правоохранителям и заявил, что готов пойти с ними, а рядом находился католикос Гарегин II, пытавшийся успокоить собравшихся.

«Вернувшись из Турции, эфенди Пашинян (премьер-министр Армении Никол Пашинян — ред.) проводит обыски у католикоса всех армян! Армяне, живущие в Армении, вы чего ждете? Пока вашим сыновьям отрежут головы, а дочерей заберут в гаремы, как это уже случалось в нашей истории?» — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее певец Филипп Киркоров обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом прекратить преследование миллиардера и главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна.

Ранее, в мае, Пашинян резко раскритиковал Армянскую апостольскую церковь, обвинив католикоса Гарегина II в нарушении монашеского обета и призвав его уйти в отставку.