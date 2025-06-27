«Друг брошен в казематы»: Киркоров ворвался в скандал с задержанием миллиардера

Народный артист РФ Филипп Киркоров обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом прекратить преследование миллиардера и главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, который поддержал Армянскую апостольскую церковь (ААЦ). По словам эстрадного певца, Карапетян — его «добрый друг», который всегда любил родную республику и помогал соотечественникам, сообщает Mash .

Киркоров назвал обвинения в адрес бизнесмена «совершенно абсурдными и надуманными».

«И вот с моим другом случилась беда — мой добрый друг Самвел Карапетян, который выразил свои опасения, связанные с гонениями на представителей древнейшей церкви — Армянской апостольской церкви. И вот теперь наш друг брошен в казематы по совершенно абсурдным и надуманным обвинениям», — сказал артист.

Российский певец также напомнил армянскому премьеру «одну из десяти заповедей: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». По словам Киркорова, Карапетян всегда любил Армению, защищал угнетенных и помогал соотечественникам.

Филипп Киркоров призвал прекратить преследование Самвела Карапетяна и политические репрессии в отношении ААЦ.

Ранее российского и армянского миллиардера Самвела Карапетяна задержали в Ереване после того, как он поддержал Армянскую апостольскую церковь. Он публично высказался после того, как власти республики сделали ряд жестких заявлений в адрес высших иерархов ААЦ.