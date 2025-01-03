Представитель Палестины в ООН расплакался на заседании Совбеза

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН, Рияд Мансур, не смог сдержать слез на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, рассказывая о палестинском враче, погибшем при израильском ударе, сообщает РИА Новости .

Заседание было посвящено ситуации в секторе Газа.

Доктор Махмуд Абу Нуджайла погиб в результате израильской атаки на больницу Эль-Ауда.

«Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас», — процитировал он сообщение доктора, которое тот оставил на доске, предназначенной для планирования операций.

Далее Мансур продолжил свое выступление.

Ранее Al Jazeera сообщала, что израильская армия убила 10 человек в лагере беженцев на юге сектора Газа. Среди них, предположительно, были трое детей.