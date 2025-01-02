Не менее 10 палестинцев были убиты израильскими войсками в лагере беженцев
Al Jazeera: армия Израиля убила 10 человек в лагере беженцев
Армия Израиля убила 10 человек в лагере беженцев на юге сектора Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
«По меньшей мере 10 палестинцев были убиты израильскими войсками в лагере беженцев, среди них как минимум трое детей», — сказано в сообщении катарской телекомпании.
Ранее власти Палестины приостановили вещание «Аль-Джазира» на территории автономии.
Руководство компании обвинили во вмешательстве во внутрипалестинские дела, «разжигании розни» и распространении дезинформации.