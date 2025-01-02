Не менее 10 палестинцев были убиты израильскими войсками в лагере беженцев

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Al Jazeera: армия Израиля убила 10 человек в лагере беженцев

Армия Израиля убила 10 человек в лагере беженцев на юге сектора Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

«По меньшей мере 10 палестинцев были убиты израильскими войсками в лагере беженцев, среди них как минимум трое детей», — сказано в сообщении катарской телекомпании.

Ранее власти Палестины приостановили вещание «Аль-Джазира» на территории автономии.

Руководство компании обвинили во вмешательстве во внутрипалестинские дела, «разжигании розни» и распространении дезинформации.