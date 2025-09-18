Председатель Мосгордумы ответил на вопросы студентов школ журналистики

сегодня в 20:01

Председатель Мосгордумы Шапошников встретился с юными журналистами в медиацентре

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников 17 сентября провел встречу с юными журналистами в медиацентре «Вечерней Москвы», где ответил на вопросы студентов школы журналистики «Пульс СВАО» и студии «Новый фейерверк», сообщает «Вечерняя Москва» .

В медиацентре «Вечерней Москвы» прошла пресс-конференция с участием Шапошникова. На встрече присутствовали студенты школы журналистики «Пульс СВАО» и студии юных корреспондентов «Новый фейерверк» при редакции газеты.

К обсуждению присоединились главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов и автор проекта «Медиамастерская» НИУ ВШЭ Андрей Жуков. Куприянов в приветственном слове подчеркнул, что несмотря на развитие дистанционных технологий, живое общение остается важнейшей частью журналистики.

«Все меняется. Меняются подходы, меняется сама журналистика. Но остаются несколько важных вещей, таких как любопытство репортера и смелость», — отметил главред.

Юные журналисты задали Шапошникову вопросы о развитии школьного образования в столице. Председатель Мосгордумы рассказал, что в этом году в Москве появилось около 50 новых школьных зданий, а с 2026 года ежегодно будет открываться по 100 новых школ. Он также отметил популярность программы «Московская электронная школа» и высокое качество столичного образования.

В ходе встречи обсуждались вопросы построения карьеры в политике. Шапошников поделился своим опытом, рассказав о пути от муниципального депутата до председателя Мосгордумы.

Отдельное внимание было уделено законодательным инициативам по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

«Помощь приграничным территориям, участникам СВО и их семьям является одним из приоритетных направлений работы Мосгордумы. Депутаты и сотрудники аппарата поддерживают отдельных бойцов, подразделения и пострадавших жителей пограничных регионов», — подчеркнул Шапошников.

