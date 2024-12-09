Правительство Курской области ушло в отставку

сегодня в 13:18

Правительство Курской области сложило свои полномочия и продолжит работу до формирования нового состава, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В соответствии с уставом и законом Курской области правительство региона сложило свои полномочия», — говорится в сообщении.

В соответствии с законодательством, замгубернатора Курской области, зампреды областного правительства и все региональные министры временно исполняют обязанности. Статус будет действовать до подведения итогов предстоящих выборов губернатора Курской области.

Кроме того, аналогичный порядок распространяется на советников и помощников губернатора, а также на большинство заместителей министров.

5 декабря российский президент Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Хинштейн приступил к работе главы региона 7 декабря.