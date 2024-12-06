Хинштейн приступает к работе в Курской области с 7 декабря

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что задержался на сутки в Москве, чтобы проконсультироваться и поехать работать в непростой российский регион подготовленным, сообщает РИА Новости .

Хинштейн заявил, что работать в Курской области начнет с 7 декабря 2024 года. Он планирует быть по-прежнему максимально открытым и продуктивным.

«Остался, чтобы провести максимальное число встреч и консультаций рабочих», — объяснил Хинштейн, почему поехал в Курскую область не сразу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. До 5 декабря 2024 года пост главы региона занимал Алексей Смирнов, который подал в отставку в связи с переходом на новую должность по решению руководства. Других подробностей о своем увольнении Смирнов не сообщил.