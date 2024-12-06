Старовойт предположил, за что Смирнова отстранили с поста главы Курской области

Старовойт: у Смирнова были проблемы в коммуникации с курянами

Министр транспорта и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в последнее время у его преемника на губернаторском посту Алексея Смирнова возникали проблемы с налаживанием контактов с курянами. 5 декабря Смирнов подал в отставку — он возглавлял Курскую область 205 дней, из них 81 на посту губернатора, сообщает РИА Новости .

«Очевидно, что в последнее время у Алексея Борисовича Смирнова возникли проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми», — сказал глава Минтранса.

По словам Старовойта, на федеральном и региональном уровнях для населения Курской области принимали множество мер поддержки, однако «возникли проблемы» с организацией доведения этой помощи до получателей.

«А ситуация непростая, конечно. Видимо, с этим было принято решение», — добавил Старовойт, который возглавлял Курскую область с 2018 по 2024 год.

Врио главы Курской области назначен депутат Госдумы Александр Хинштейн. Во время объявления об отставке Смирнов заявлял, что «по решению руководства переходит на новое место службы».