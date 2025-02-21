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Правительство Эстонии закроет КПП «Нарва-1» на границе с Россией из-за учений

Эстония на три дня закроет пропуск в Россию через КПП «Нарва-1». Это связано с учениям «Щит», которые будут проводить полиция и погранохрана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Delfi.

Пункт пропуска на границе с РФ будет закрыт с 30 апреля по 2 мая. Соответствующий указ подписало эстонское правительство.

«Закрытие пограничного перехода „Нарва-1“ обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности и общественного порядка», — отмечается в указе.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии ввело полный таможенный контроль на границе с Россией, он действует с 8 августа и касается туристов и груза. Отмечалось. Что мера коснется каждого туриста, пересекающего границу пешком.