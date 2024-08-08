Эстония ввела полный таможенный контроль в отношении россиян

сегодня в 12:38

Правительство Эстонии ввело полный таможенный контроль на границе с Россией, он действует с 8 августа и касается туристов и груза, сообщает РБК .

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что проверять россиян будут в пограничных пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа.

Мера коснется каждого туриста, пересекающего границу пешком. Помимо этого, будет проводиться тщательный досмотр багажа.

Если границу пересекает автолюбитель, то под проверку попадает его транспортное средство, а также вещи, которые в нем находятся.

Ранее таможенный контроль на границе с Россией проводился выборочно.

Решение о полном таможенном контроле правительство Эстонии объяснило необходимостью пресечения попытки перевоза через границу подсанкционных товаров.