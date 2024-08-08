Эстония ввела полный таможенный контроль в отношении россиян
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Правительство Эстонии ввело полный таможенный контроль на границе с Россией, он действует с 8 августа и касается туристов и груза, сообщает РБК.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что проверять россиян будут в пограничных пунктах Нарва, Койдула и Лухамаа.
Мера коснется каждого туриста, пересекающего границу пешком. Помимо этого, будет проводиться тщательный досмотр багажа.
Если границу пересекает автолюбитель, то под проверку попадает его транспортное средство, а также вещи, которые в нем находятся.
Ранее таможенный контроль на границе с Россией проводился выборочно.
Решение о полном таможенном контроле правительство Эстонии объяснило необходимостью пресечения попытки перевоза через границу подсанкционных товаров.