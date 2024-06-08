Пранкеры добрались до британского МИДа

Главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона разыграл пранкер под видом экс-президента Украины Петра Порошенко, пишет RT со ссылкой на агентство Reuters.

Британский министр был уверен, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Но некоторые подозрения побудили ведомство провести проверку и факт розыгрыша подтвердили.

МИД не стал скрывать этот факт «для противодействия дезинформации» на случай, если видео с Кэмероном захотят использовать «для манипуляций». При этом содержание разговора передавать не стали.

Ранее председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб заявил пранкерам Вовану и Лексусу, что теракт на «Северных потоках» могла устроить Украина.