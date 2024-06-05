Глава ВЭФ проболтался Вовану и Лексусу, кто стоит за подрывом «Северных потоков»

Пранкеры Вован и Лексус дозвонились до председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба и спросили его, кто стоит за подрывами газопроводов «Северный поток». Тот не исключил, что взрыв устроила Украина, сообщает Life.ru .

По мнению Шваба, подосланные Киевом люди могли учинить диверсию на «Севпотоках», чтобы заставить ФРГ полностью разорвать отношения с РФ и вынудить ее искать пути отказа от российского газа.

«Мы не знаем, но это может быть правдоподобным объяснением, если предположить, что Украина не доверяла Германии и хотела создать ситуацию, которая сделала бы ФРГ физически, если позволите, независимой от российского газа», — допустил Шваб в беседе с российскими пранкерами.

Ранее западные политики даже создали специальную методичку, чтобы защититься от звонков Вована и Лексуса. Российские блогеры, кроме прочих, уже устраивали подобные пранки над американскими политиками Линдси Грэмом* и Митчем Макконнеллом.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом в РФ.