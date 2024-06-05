Глава ВЭФ проболтался Вовану и Лексусу, кто стоит за подрывом «Северных потоков»
Фото - © РИА Новости
Пранкеры Вован и Лексус дозвонились до председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба и спросили его, кто стоит за подрывами газопроводов «Северный поток». Тот не исключил, что взрыв устроила Украина, сообщает Life.ru.
По мнению Шваба, подосланные Киевом люди могли учинить диверсию на «Севпотоках», чтобы заставить ФРГ полностью разорвать отношения с РФ и вынудить ее искать пути отказа от российского газа.
«Мы не знаем, но это может быть правдоподобным объяснением, если предположить, что Украина не доверяла Германии и хотела создать ситуацию, которая сделала бы ФРГ физически, если позволите, независимой от российского газа», — допустил Шваб в беседе с российскими пранкерами.
Ранее западные политики даже создали специальную методичку, чтобы защититься от звонков Вована и Лексуса. Российские блогеры, кроме прочих, уже устраивали подобные пранки над американскими политиками Линдси Грэмом* и Митчем Макконнеллом.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом в РФ.