«Повторит судьбу Третьего рейха»: Миронов оценил угрозы генерала НАТО

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что слова командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью о подавлении обороны Калининграда — это просто надувание щек, «выраженное слабоумие и кабинетная отвага», сообщает RT .

«У России и без ядерного оружия есть достаточно сил, чтобы защитить себя. Поэтому если НАТО атакует Калининградскую область, то повторит судьбу Третьего рейха, но гораздо быстрее», — сказал Сергей Миронов.

Ранее Кристофер Донахью на конференции в Германии поделился планами НАТО по нейтрализации обороны РФ в Калининграде. Заместитель главы МИД России Александр Грушко считает, что это признак подготовки войск США к вооруженному конфликту с Россией.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все подобные высказывания учитываются в переговорах с Белым домом.