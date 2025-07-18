Недавно на конференции в Германии генерал Кристофер Донахью рассказал о планах альянса по нейтрализации российской обороны в Калининграде. Такие действия показывают, что западный военный блок воспринимает Россию как потенциального противника и разрабатывает соответствующие стратегии. По мнению заместителя главы МИД России Александра Грушко, НАТО готовит свои войска к возможному вооруженному конфликту с Россией, пишет РИА Новости .

«Военное строительство подчинено лишь одной цели. Создать на всех театрах военное превосходство, создать реальную военную угрозу Российской Федерации и, по сути, подготовить военную структуру, военную машину НАТО и ЕС к военному столкновению с Россией», — заявил Грушко на встрече со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете.

В последнее время Россия заявляет, что НАТО очень активно действует возле ее западных границ. НАТО увеличивает свои военные программы, объясняя это необходимостью остановить «российскую агрессию». Москва много раз заявляла, что Россия не представляет угрозы Западу, но будет внимательно следить за действиями, которые могут навредить ее интересам.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда. Он отметил, что все подобные враждебные высказывания учитываются в переговорах с Вашингтоном.