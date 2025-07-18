Кремль отреагировал на слова генерала НАТО о возможном захвате Калининграда

Песков: заявление НАТО о захвате Калининграда — еще одно в череде враждебных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда, сообщает ТАСС . ТАСС

«Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что все подобные высказывания учитываются во время диалога с Вашингтоном. Москва же, опираясь на эти высказывания, принимает соответствующие меры для безопасности.

«НАТО — это инструмент конфронтации, это блок, который враждебен в отношении нашей страны», — заключил официальный представитель Кремля.

Донахью заявил, что альянс планирует продавить оборону России в Калининградской области. На конференции в Германии он напомнил, что Калининградская область окружена странами НАТО со всех сторон. По его словам, нет никаких причин, по которым альянс не сможет продавить эту зону быстрее, чем когда-либо.