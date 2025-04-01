Повстанцы «Ансар Аллах» сообщили о сбитом американском дроне

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Йеменское повстанческое движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о том, что его силы ПВО сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над провинцией Мариб, пишет ТАСС .

Дрон был уничтожен во время выполнения «враждебной миссии», заявил представитель вооружённых формирований хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Официального подтверждения от Пентагона пока не поступало.

MQ-9 Reaper — один из основных БПЛА ВВС США, используемый для разведки и ударов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что США продолжат наносить удары по хуситам, несмотря на их заявления о «желании мира».

Хуситы неоднократно атаковали американские и саудовские цели, включая корабли в Красном море и беспилотники. В ответ США и их союзники наносят авиаудары по позициям повстанцев.