Поврежденный балкер из России не пускают для ремонта в порты ЕС

Судно из России с грузом нитрата аммония не пускают в европейские порты

Судно из России Ruby под флагом Мальты с грузом нитрата аммония не пускают в европейские порты для ремонта, пишет РБК.

22 августа грузовое судно вышло из порта в Кандалакше в Мурманской области. Балкер с грузом нитрата аммония направлялся в Африку.

Однако балкер сел на мель и запросил у владельцев портов в Северной Европе помощь для ремонта.

Норвегия разрешила Ruby ненадолго зайти в порт в Тромсё, где провели небольшой ремонт. Но самостоятельно корабль не передвигается, его сопровождает буксир, пишет издание.

Экипажу последовательно отказали в помощи в Литве, а затем и в Великобритании из-за жалобы бывшего литовского посла на якобы взрывчатые свойства нитрата аммония.