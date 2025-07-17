Агентство стратегических инициатив поддержит Федерацию слепых футболистов

Одним из победителей стала Федерация слепых футболистов, которая активно развивает спорт в России, вовлекая незрячих людей всех возрастов. Проведено более 240 мероприятий. Цель проекта — создать новый формат футбола 3×3, который позволит привлечь больше людей к игре разных возрастов и полов.

18 проектов-победителей получат поддержку АСИ: содействие в продвижении, поиске партнеров и преодолении административных барьеров.

Победа Федерации также позволит развивать адаптивный футбол в других регионах России, привлекать футболистов в сборную команду «Московская область — 1», а так же участников СВО, потерявших зрение.

Содействие АСИ в продвижении даст большой вклад в популяризацию инклюзивных технологий, реабилитации и социализации людей с инвалидностью.