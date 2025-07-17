Юрлицо Telegram начало процесс регистрации на территории России

Платформа уже зарегистрировала личный кабинет на портале Роскомнадзора. Также мессенджер разместил на ресурсе форму обратной связи.

Благодаря тому, что Telegram выполнит требования закона «о приземлении», его работа в РФ продолжится и дальше, причем она будет правомерной. При этом пока что процесс регистрации представительства платформы находится на стадии согласования. Об этом говорится в соответствующем реестре РКН.

Закон «о приземлении» обязывает иностранные IT-компании, у которых есть большая аудитория в России, открывать представительства в стране. Он нацелен на то, чтобы эти техногиганты соблюдали все отечественные законы. За неисполнение данных требований предусмотрены санкции.