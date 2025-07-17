Юрлицо Telegram начало процесс регистрации на территории России
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Telegram хочет выполнить все требования российского закона «о приземлении»: юридическое лицо мессенджера приступило к регистрации представительства в стране, сообщает Mash.
Платформа уже зарегистрировала личный кабинет на портале Роскомнадзора. Также мессенджер разместил на ресурсе форму обратной связи.
Благодаря тому, что Telegram выполнит требования закона «о приземлении», его работа в РФ продолжится и дальше, причем она будет правомерной. При этом пока что процесс регистрации представительства платформы находится на стадии согласования. Об этом говорится в соответствующем реестре РКН.
Закон «о приземлении» обязывает иностранные IT-компании, у которых есть большая аудитория в России, открывать представительства в стране. Он нацелен на то, чтобы эти техногиганты соблюдали все отечественные законы. За неисполнение данных требований предусмотрены санкции.