Свыше 60 тыс выездов провели эксперты стройконтроля Подмосковья с начала года
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, ежедневно работают над обеспечением высокого уровня исполнения строительно-монтажных работ на всей территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сначала текущего года на территории Подмосковья проведено более 60 тыс. выездных проверок на объекты коммунальной, социальной и жилой инфраструктуры. В том числе:
- больницы;
- школы;
- многоквартирные дома;
- коммунальные сети.
Основные направления контроля включают:
- соблюдение технологических процессов и очередность этапов строительства;
- использование качественных стройматериалов и соответствующего оборудования;
- выявление возможных недостатков и обеспечение своевременного исправления выявленных проблем;
- мониторинг соблюдения требований охраны труда и правил безопасной эксплуатации стройплощадок.
По итогам выездов в специализированную цифровую систему заносится акт открытия, дефектная ведомость, фотоматериалы, процент готовности, контрольные сроки выполнения работ и другие данные.
Сейчас под наблюдением специалистов стройконтроля более 6 тыс. объектов на территории Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.
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