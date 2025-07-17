сегодня в 17:45

Свыше 60 тыс выездов провели эксперты стройконтроля Подмосковья с начала года

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области, ежедневно работают над обеспечением высокого уровня исполнения строительно-монтажных работ на всей территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сначала текущего года на территории Подмосковья проведено более 60 тыс. выездных проверок на объекты коммунальной, социальной и жилой инфраструктуры. В том числе:

больницы;

школы;

многоквартирные дома;

коммунальные сети.

Основные направления контроля включают:

соблюдение технологических процессов и очередность этапов строительства;

использование качественных стройматериалов и соответствующего оборудования;

выявление возможных недостатков и обеспечение своевременного исправления выявленных проблем;

мониторинг соблюдения требований охраны труда и правил безопасной эксплуатации стройплощадок.

По итогам выездов в специализированную цифровую систему заносится акт открытия, дефектная ведомость, фотоматериалы, процент готовности, контрольные сроки выполнения работ и другие данные.

Сейчас под наблюдением специалистов стройконтроля более 6 тыс. объектов на территории Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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