Боец с позывным Радон: при выявлении БПЛА объекта ВСУ решение принимают за 1 мин

Начальник расчета БПЛА «Суперкам» с позывным Радон рассказал, что с помощью беспилотников военные находят различные объекты ВСУ, а решение по ним принимается в течение одной минуты.

Он уточнил, что с помощью дорнов ВС РФ могут обнаружить бойцов ВСУ, их укрепрайоны, технику и проведение ротации.

По его словам, как только БПЛА находит объект противника, то об этом сразу же докладывается начальству.

«Решение об уничтожении или какое-то другое решение принимается в течение одной минуты», — сказал начальник расчета БПЛА

Ранее операторы БПЛА «Суперкам» 25-й общевойсковой армии при проведении воздушной разведки выявили технику украинцев и проследили за ее перемещением до укрепленной позиции в лесу. Они оперативно передали координаты артиллеристам группировки войск «Запад», которые уничтожили все выявленные цели.

Пока российские бойцы защищают страну на СВО, государство защищает их семьи. Так, в РФ участников СВО обеспечивают бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах (есть специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации; это 10% от общего числа бюджетных мест каждого вуза). Также дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Еще государство предоставляет льготную ипотеку для участников СВО и членов их семей. Семьи бойцов могут получить достойное жилье, так как действует накопительно-ипотечная система — военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Участникам спецоперации в РФ предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий (получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т. д.).

Забота о военных

Государство понимает, что труд военнослужащих — самая сложная и опасная работа, поэтому оплачивает ее достойно. Ежемесячно бойцы СВО получают высокую зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. Финальная сумма оплаты труда военных формируется индивидуально, так как в ней учитывают наличие звания конкретного служащего, есть ли у него боевые и государственные награды, а также какие задачи он выполнял и был ли на линии соприкосновения с противником.

Кроме того, при подписании контракта с Минобороны военные разово получают 400 тыс. рублей из федерального бюджета. А если контракт был подписан в подмосковной Балашихе, то им разово начисляется еще 2,6 млн рублей, но уже из регионального бюджета. Так Подмосковье поддерживает военных, которые, несмотря на опасность, принимают решение пойти защищать страну и свою семью. В итоге подписывать контракт выгоднее всего в Подмосковье, так как бойцы разово получают 3 млн рублей в качестве поддержки сверх ежемесячной зарплаты.

Центр отбора на службу в Подмосковье

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во вл. 2 находится единый центр отбора кандидатов на службу по контракту, который работает по принципу одного окна. Прибывая в центр, будущие бойцы получают временное жилье, трехразовое питание, а также помощь в прохождении медкомиссии и оформлении всех документов. В этом же центре квалифицированные опытные инструкторы проводят курсы боевой подготовки. Обратиться в него могут не только жители Московского региона, он доступен для граждан России из всех субъектов.

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.