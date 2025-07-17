Подмосковные спортсмены примут участие в летней Универсиаде в Германии

Спортсмены из Подмосковья в составе российской делегации отправились в Германию для участия в летней Универсиаде, которая стартует сегодня, 17 июля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Подмосковье на Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе представят три спортсмена: чемпион России, призер этапа Кубка России Роман Акимов и многократный чемпион страны Александр Степановв плавании, а также обладатель юниорского Кубка мира, призер первенства Европы, призер Кубка России Дмитрий Швелидзе в фехтовании. Шесть комплектов медалей по фехтованию будут разыграны до 22 июля, а семь комплектов наград по плаванию — до 23 июля.

Официальные трансляции универсиады будут идти на телевизионных каналах «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Арена». Будут показаны соревнования как в прямом эфире, так и в записи.

Представители нашей страны не выступали на Универсиаде с 2019 года. Тогда летние игры проводились в итальянском Неаполе. В 2025 году россияне допущены до участия в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Международная федерация студенческого спорта смогла получить разрешение на участие россиян лишь в 9 из 19 видах спорта. В состав делегации вошли 48 человек. Планировалось, что в Германию поедет более 100 спортсменов, но не всем были одобрены шенгенские визы.

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.

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