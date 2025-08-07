сегодня в 17:59

Поверенного в делах Италии вызывали в МИД после антироссийских публикаций в СМИ

МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Италии в Москве Джованни Скопа из-за антироссийской кампании, начатой в СМИ Италии. Также Рим дал несоразмерную реакцию на неприятие Кремлем ряда высказываний чиновников в адрес России, сообщает МИД РФ в Telegram-канале .

Скопе сказали, что антироссийские публикации средств массовой информации Италии, фейки и русофобские выпады при поддержке местных властей приводят к усугублению кризиса в отношениях между странами.

На фоне этого недавно отменили концерт дирижера Валерия Гергиева на музыкальном фестивале «Лето по-королевски» в итальянском городе Казерта. В МИД РФ добавили, что такая политика Рима не отвечает коренным интересам жителей государства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с инициативой учредить День борьбы с русофобией.