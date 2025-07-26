Захарова выступила с инициативой учредить День борьбы с русофобией

Необходимо учредить день борьбы с русофобией, он должен быть международным, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости .

Такое заявление диппредставитель сделала на мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Захарова добавила, что русофобия вместе с ее пропагандой спровоцировали большое количество трагедий. Все это было развязано Западом.

Она отметила, что под знаменами русофобии в том числе передавалось оружие Украине. Также на фоне этого убивают детей разной национальности.

Ранее официальный представитель МИД РФ сказала, что участники протестов против российского композитора Петра Чайковского в Италии — душевно нездоровые люди. Он считается частью мировой культуры.