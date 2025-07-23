Захарова назвала противников Чайковского в Италии «душевно нездоровыми»

Так она прокомментировала протесты в Италии против Чайковского, отметив, что композитор стал частью мировой культуры, а его творчество признано во всем мире.

«Чайковский — это не великий композитор, это заезжено, надо мыслить прогрессивно. Чайковский — это российская пропаганда, как теперь считают в Италии и те, кто находится там на пособии по безработице с территории Украины. Человек, которому рукоплескал весь мир, который стал гением своего времени и пережил это время, вписал себя в века. Он уже часть общемировой культуры. Это признак того, что те, кто якобы отстаивает прогрессивные современные ценности, — душевно нездоровы», — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат добавила, что участники подобных акций не руководствуются важными для себя идеями, а лишь стремятся проявить себя.

«Им все равно. Им только дай пирожок, булочку, печеньку, пособие по безработице… Лишь бы дали куда выйти: Майдан — пойдут на Майдан, какая-то площадь в центре итальянского города — пойдут туда. А когда они себя проявляют, то получается такая страшная козябра», — заключила Захарова.