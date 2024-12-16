«Потому что бесноватые»: в МИД России оценили отказ Украины от перемирия
Захарова назвала «бесноватыми» киевский режим из-за отказа от перемирия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бесноватыми» киевский режим, отказавшийся от Рождественского перемирия.
«МИД Украины назвал предложения Венгрии о рождественском прекращении огня „аморальными манипуляциями“. Знаете, почему для киевского режима „рождественское перемирие“ аморально? Потому что бесноватые», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан запрашивал у Украины телефонный разговор с Владимиром Зеленским по поводу прекращения огня с РФ на Рождество.
Однако, переговоры не состоялись из-за отказа Киева.