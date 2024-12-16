«Потому что бесноватые»: в МИД России оценили отказ Украины от перемирия

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«МИД Украины назвал предложения Венгрии о рождественском прекращении огня „аморальными манипуляциями“. Знаете, почему для киевского режима „рождественское перемирие“ аморально? Потому что бесноватые», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан запрашивал у Украины телефонный разговор с Владимиром Зеленским по поводу прекращения огня с РФ на Рождество.

Однако, переговоры не состоялись из-за отказа Киева.