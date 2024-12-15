Зеленский отказался обсуждать с Орбаном перемирие на Украине

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Сийярто: Орбан хотел обсудить с Зеленским перемирие, но тот отказался

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан запрашивал у Украины телефонный разговор с президентом страны Владимиром Зеленским и хотел обсудить возможность прекращения огня с РФ на Рождество. Однако политику отказали, сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth, сообщает ТАСС .

11 декабря Орбан разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным, в том числе по поводу рождественского перемирия и крупного обмена пленными между Москвой и Киевом. С таким же предложением премьер Венгрии хотел обратиться к Зеленскому.

Сийярто попросил о звонке главу МИД Андрея Сибигу и главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Однако Орбану отказали.

По словам Сийярто, такой жест — беспрецедентный с точки зрения дипломатии.

Ранее сообщалось, что Зеленский раскритиковал Орбана за звонок Путину.