Постпредство России при ЕС прокомментировало новые санкции

Комментарий по данному вопросу был опубликован в Telegram-канале постпредства. В нем говорится, что ЕС следует пути «неизменно конфронтационного курса», который обречен на провал.

В постпредстве добавили, что принятые ранее санкции не достигли своих целей, но нанесли куда больший урон самой Европе. Более того, ограничения сыграли стимулирующую роль для российского производства.

В результате конкурентоспособность европейской экономики продолжает стагнировать, что сказывается на благосостоянии простых европейцев, считает постпредство.

Также в заявлении сказано, что новые санкции, коснувшиеся в том числе российских СМИ, демонстрируют боязнь Брюсселя перед альтернативной точкой зрения. Ограничения направлены на цензурирование информационных потоков, что идет вразрез с принципами свободы слова.

Ранее Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против РФ. Он затронул 35 юридических и 48 физических лиц из РФ, а также 13 банков, 73 корабля.