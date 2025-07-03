Можайский округ отправил пятый гуманитарный груз для бойцов СВО

Средства личной гигиены, салфетки, белье, одежда, продукты питания, а также предметы ухода, которые необходимы в процессе восстановления, привезли можайцы в военный госпиталь. Школы и детские сады передали проходящим лечение военнослужащим порядка 100 рюкзаков. Они пригодятся им при выписке из лечебного учреждения. Уже традиционно матери погибших бойцов напекли угощений для ребят.

Для тех же, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, тоже подготовили помощь — им передали более 10-ти коробок знаменитого Можайского молока. Их передали представителю местного отделения «Боевого братства» Ирине Родионовой.

— Мы передаем гуманитарную помощь «Боевому братству» города Краснознаменск для отправки нашим ребятам в прифронтовой госпиталь. Мы желаем нашим бойцам скорейшего выздоровления и надеемся, что наша поддержка подарит им новые силы, — подчеркнула заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, сопровождавшая гуманитарный груз.

Для бойцов, находящихся на лечении в Краснознаменске, народный коллектив ансамбль песни «Калинка» показал яркий концерт. Народные мотивы в выступлении сделали его интересным и самобытным.

Трогательным моментом стало вручение талисманов «Ангелы Победы» и писем с добрыми пожеланиями от Можайских школьников и воспитанников детских садов. Одно из них зачитали вслух. Бойцы разворачивали свои письма прямо в зале, чтобы прочитать строки, написанные иногда печатными буквами в силу возраста отправителей.

Также подарили медикам госпиталя икону с изображением Святителя Николая, небесного покровителя Можайска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.