В Лосино-Петровском навестили семью участника специальной военной операции

Глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав совместно с куратором Государственного Фонда «Защитники Отечества» Светланой Алифёровой навестили семью участника специальной военной операции, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Андрей подписал контракт 22 июля прошлого года и по зову сердца отправился на фронт.

Во время прохождения службы за его тремя дочерями присматривал родной брат, в мае этого года глава семьи вернулся домой.

После смерти супруги Ольги Андрей растит дочерей один. Все девочки обучаются в школе. Старшая Анна перешла в девятый класс, средняя Анастасия — в четвёртый, а младшая Елизавета — в третий. Школьницы изъявили желание посещать творческие кружки, на встрече подробно рассказали о всех направлениях, к началу учебного года договорились определиться с выбором.

Также Андрею необходимо прохождение курса реабилитации после серьёзной травмы ноги. Кроме того, глава семьи обратился за помощью в вопросе оформления документов на земельный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.