13 банков и 48 физлиц: Евросоюз расширил антироссийские санкции в новом пакете
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27 министров иностранных дел стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против РФ. Он затронет компании, банки и даже корабли, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Заседание проходило 24 февраля. Рестрикции затронут 13 банков, 73 корабля, которые в Европе считают частью российского теневого флота. Также ограничения введены против 35 компаний и 48 физлиц из РФ — они якобы причастны к украинскому конфликту.
Еще государства ЕС введут запрет на импорт из России хрома и ряда химикатов. Кроме того, появятся ограничения на обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов.
Также в этот день санкции против России ввели Новая Зеландия и Австралия.
Ранее The Times писало, что Британия решила не пускать к себе всех высокопоставленных чиновников из России.