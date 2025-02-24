13 банков и 48 физлиц: Евросоюз расширил антироссийские санкции в новом пакете

27 министров иностранных дел стран Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против РФ. Он затронет компании, банки и даже корабли, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на Reuters.

Заседание проходило 24 февраля. Рестрикции затронут 13 банков, 73 корабля, которые в Европе считают частью российского теневого флота. Также ограничения введены против 35 компаний и 48 физлиц из РФ — они якобы причастны к украинскому конфликту.

Еще государства ЕС введут запрет на импорт из России хрома и ряда химикатов. Кроме того, появятся ограничения на обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов.

Также в этот день санкции против России ввели Новая Зеландия и Австралия.

Ранее The Times писало, что Британия решила не пускать к себе всех высокопоставленных чиновников из России.