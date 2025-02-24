Британия решила не пускать к себе всех высокопоставленных российских политиков

Великобритания в следующем пакете антироссийских санкций собирается закрыть въезд в государство всем высокопоставленным политикам, чиновникам и менеджерам из РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.

МВД страны внесет в список в том числе региональных и федеральных российских министров, директоров крупных фирм. Въезжать в Британию также не смогут топ-менеджеры энергетических и финансовых компаний. Запрет на посещение страны коснется и глав СМИ.

Британцы принимают такие меры, чтобы «увеличить политическое давление на власти России» и уменьшить «угрозы национальной безопасности». Те якобы исходят от «элит, которые связаны с Кремлем».

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал крупнейший пакет санкций против РФ.