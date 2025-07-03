Раменский молодежный центр приглашает на летнюю смену «КИНО-ИНТЕНСИВ»

Раменский молодежный центр приглашает молодых талантов и любителей кино на летнюю смену «КИНО-ИНТЕНСИВ», которая пройдет с 21 по 25 июля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники смогут изучить основы съемки, монтажа, актерского мастерства и режиссуры, а также создать собственные киноработы.

Увлекательную летнюю смену проведут для молодежи от 14 лет. В течение пяти дней участники погрузятся в мир кинематографа и получат новые знания и навыки. Программа смены включает изучение основ съемки и монтажа, развитие актерского мастерства и режиссуры, просмотр и анализ киноработ, а также создание собственных проектов в команде. Помимо творческих занятий, организаторы обещают командные игры и веселое времяпрепровождение.

Участие в смене «КИНО-ИНТЕНСИВ» абсолютно бесплатное. Записаться можно по ссылке. Смена пройдет по адресу: г. Раменское, ул. Зои Космодемьянской, д. 16, Отдел досуговой деятельности «Будущее».

Проект «Театральный интенсив», в рамках которого проводится смена, реализуется при поддержке Росмолодежи в рамках грантовой программы.

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