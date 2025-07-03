В Электростали торжественно наградили стобалльников ЕГЭ
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В среду, 2 июля, в администрации городского округа Электросталь состоялась торжественная церемония награждения выпускников электростальских школ, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этом году ряды стобалльников пополнили десять выпускников — восемь девушек и два юноши. Наивысший результат они показали по таким предметам, как физика, информатика, русский язык, литература (3 стобалльника) и химия (4 стобалльника). Глава Электростали Инна Волкова искренне поздравила ребят, их родителей и педагогов с выдающимися результатами, которых они достигли благодаря постоянному упорному труду. Она пожелала выпускникам поступить в вузы своей мечты, а после их окончания обязательно вернуться в родной город дипломированными профессионалами того дела, которое они выберут.
Юноши и девушки получили из рук главы благодарность за высокий результат на ЕГЭ и памятные подарки. Все они по итогам обучения стали золотыми медалистами, и высший бал на едином госэкзамене стал лучшим подтверждением их статуса. Кроме этого, почти все ребята являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников, многие из них хорошо проявляют себя в спорте, творчестве, общественной и волонтерской деятельности.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.
«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.