В Электростали торжественно наградили стобалльников ЕГЭ

В этом году ряды стобалльников пополнили десять выпускников — восемь девушек и два юноши. Наивысший результат они показали по таким предметам, как физика, информатика, русский язык, литература (3 стобалльника) и химия (4 стобалльника). Глава Электростали Инна Волкова искренне поздравила ребят, их родителей и педагогов с выдающимися результатами, которых они достигли благодаря постоянному упорному труду. Она пожелала выпускникам поступить в вузы своей мечты, а после их окончания обязательно вернуться в родной город дипломированными профессионалами того дела, которое они выберут.

Юноши и девушки получили из рук главы благодарность за высокий результат на ЕГЭ и памятные подарки. Все они по итогам обучения стали золотыми медалистами, и высший бал на едином госэкзамене стал лучшим подтверждением их статуса. Кроме этого, почти все ребята являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников, многие из них хорошо проявляют себя в спорте, творчестве, общественной и волонтерской деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.