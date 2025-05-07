сегодня в 17:54

Посольство Сербии подтвердило, что посещение Вучичем парада Победы в силе

Сербский президент Александр Вучич будет присутствовать на параде Победы в Москве. Это подтвердило посольство Сербии, сообщает ТАСС .

В диппредставительстве республики отметили, что визит президента в Россию в силе.

«Все в силе», — сказали в посольстве Сербии.

Ранее самолет Вучича, который летел в Москву, совершил вынужденную посадку в столице Азербайджана — Баку. Позднее ему разрешили снова вылететь в российскую столицу.