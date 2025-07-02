«Он министр, кажется, со времен рождения Христа?»: Генсек НАТО оскорбил Лаврова

Генсек НАТО оскорбил Лаврова и назвал его «министром еще со времен Христа»

Генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал не обращать внимания на заявления главы МИД России Сергея Лаврова. Нидерландец сказал, что российский политик возглавляет дипломатию РФ «кажется, со времен рождения Иисуса Христа», добавив, что «с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело», сообщает РБК .

Ранее Лавров заявил, что наращивание бюджета НАТО приведет к краху Североатлантического альянса. В ответ Рютте решил резко высказаться в адрес руководителя дипведомства РФ.

«Лавров — министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело. Поэтому не уделяйте господину Лаврову много внимания», — заявил генеральный секретарь НАТО в эфире американского телеканала Fox News.

В марте Сергей Лавров назвал Марка Рютте «смешным и жалким» за его просьбу к президенту США Дональду Трампу «не впутывать НАТО в тему Гренландии». Глава МИД России напоминал, что Рютте неоднократно призывал соблюдать «территориальную целостность Украины», хотя Киев даже не входит в Североатлантический альянс.

«Территориальную целостность Дании — пожалуйста, сколько хотите, а вот Украину не тронь», — говорил Лавров.

