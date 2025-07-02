Фото - © Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о.Бронницы

В Бронницах в летнем лагере прошел День профилактики детского дорожного травматизма

2 июля в Бронницах в детском летнем лагере «Радуга» состоялся День профилактики детского дорожного травматизма, передает пресс-служба администраци муниципалитета.

В рамках региональной акции «Если бы я был начальником Госавтоинспекции», социального раунда по безопасности дорожного движения «Некуда спешить», а также межведомственных профилактических акций «Безопасное лето» и «Безопасное детство» были организованы беседы, интерактивные игры, викторины, «минутки безопасности» и показ видеоматериалов. Разнообразие форматов позволило ребятам проявить активность, творческие способности и, самое главное, лучше усвоить важные правила дорожной безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции Коренкова Т. В. и Барлин Р. С. совместно с заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа Бронницы Санжаровской Л. В. провели познавательную беседу о безопасности на дороге. Такие мероприятия помогают детям осознать важность соблюдения правил дорожного движения и снизить риск травматизма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.