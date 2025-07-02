Выпускников щелковского лицея № 7 поздравили с борта МКС

В городском округе Щелково прошли торжественные мероприятия для выпускников. Старшеклассники лицея № 7 отпраздновали событие в Центральном Дворце культуры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Неожиданным приятным сюрпризом для выпускников стало поздравление прямиком с борта Международной космической станции к ребятам обратился космонавт Сергей Рыжиков.

«Нам из космоса видны многие дороги. Смелее выбирайте свой маршрут, и пусть вам ярко освещает путь путеводная звезда. Верьте в свои возможности, и у каждого из вас все получится!» — сказал Сергей Рыжиков, летчик-космонавт РФ, Герой Российской Федерации.

Директор лицея Ксения Королёва вручила выпускникам аттестаты о среднем общем образовании. Пять человек окончили лицей с золотыми, и 4 — с серебряными медалями за особые успехи в обучении.

В этом году в городском округе Щелково 883 человека окончили 11-е классы, и 2500 человек — 9-е классы.

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