Лидеры форума «Сильные идеи» предложили проекты для развития малых городов и сел

На форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентством стратегических инициатив сделан акцент на то, что будущее регионов — за теми, кто живет на местах. На сессии «Время местных: новые решения и культурный код городов» обсуждали, как вдохнуть жизнь в малые города и сельские территории, опираясь на местную идентичность, активность сообществ и смелые нестандартные решения.

Модераторами состоявшейся дискуссии стали руководитель образовательной компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов и владелец усадьбы «Скорняково-Архангельское», лидер проекта из топ-10 форума СИНВ-2024 года Алексей Шкрапкин.

«Президент на форуме прошлого года поддержал мою инициативу и поручил до 2030 года восстановить не менее 1000 объектов культурного наследия. Уже сегодня запущены программы льготного кредитования для таких инвестиционных проектов, а также принят закон, упрощающий требования к инвесторам, вкладывающимся в эти объекты. Лично я развиваю туристические проекты в Липецкой области. Когда 15 лет назад я только начинал, местные жители не могли поверить, что заброшенные усадьбы и уникальная природа Верхнего Дона станут магнитом для сотен тысяч туристов, создадут сотни рабочих мест», — сказал Шкрапкин.

Шкрапкин сделал отсылку к истории, отметив, что в XIX веке усадьбы, села и малые города были настоящими хозяйственными центрами с производствами, заводами и фабриками: «Сегодня экономика другая, но с развитием креативных индустрий и улучшением транспортной доступности малые города и сельские поселения имеют реальный шанс на возрождение и новую жизнь».

Россия — лидер развития

Айрат Багаутдинов, как историк архитектуры, подчеркнул, что 100–150 лет назад, на пике развития перед Первой мировой войной, Россия была полицентричной страной, где региональные центры и губернские столицы являлись мощными экономическими и промышленными центрами, формировали свою культурную и образовательную среду. По его мнению, важно, чтобы на карте России появлялось множество сильных региональных центров, которые могли бы конкурировать с Москвой в масштабах своих макрорегионов, предлагая уникальные и самобытные решения.

Сооснователь, управляющий партнер Sheredega Consulting; лидер идеи СИНВ-2023 Юрий Шередега отметил, что несмотря на уникальность каждого города и важность сохранения индивидуальности, существуют универсальные приемы и методы, которые стоит применять. Эти подходы уже систематизировали в Агентстве стратегических инициатив в докладе «Методические рекомендации по разработке и реализации комплексных проектов благоустройства». По его словам, одна из важных рекомендаций — ориентация на мультикультурный и мультипликативный эффект, комплексный подход к развитию территорий, синхронизация программ и взаимодействие органов власти с населением, что позволяет улучшать качество управленческих решений. Также он подчеркнул важность постпроектного анализа: города должны не только планировать перспективные проекты, но и учитывать опыт уже реализованных инициатив как в своем регионе, так и в соседних, чтобы делать более взвешенные и эффективные выводы.

Федор Степанов, руководитель движения старост Подмосковья, рассказал о важности объединения лидеров сельских территорий для их развития. За полтора года работы им удалось создать платформу, которая помогает сельским старостам получать образовательные ресурсы, осваивать цифровые технологии и выстраивать эффективные стратегии управления своими поселениями. Он отметил, школа старост ставит целью дать сельским лидерам необходимые инструменты для развития и умение работать с органами местного самоуправления, чтобы инициатива исходила от самих жителей. Степанов также подчеркнул, что развитие сельских территорий — вызов на фоне роста городов и агломераций, но для многих важно сохранить связь с родными местами, традициями и семейным теплом. Именно на этой базе и будет строиться дальнейшее возрождение и укрепление сельской жизни.

Качество жизни начинается с локальных решений, считают эксперты. Малые города и села сталкиваются с вызовами — демографическими, инфраструктурными, экономическими. Но именно здесь рождаются идеи, способные менять правила игры. Участники сессии говорили о важности создания новых стандартов развития территорий: от жилья до транспорта, от культуры до управления.

Один из примеров новых стандартов развития территорий — инициатива по созданию института мастер-девелопмента в ИЖС. Суть — объединить плюсы индивидуальной застройки с профессиональным подходом к планированию. Мастер-девелопер будет не просто координатором, а полноценным оператором: он займется проектной подготовкой, станет гарантом по кредитам и обеспечит единый стандарт качества. Это открывает возможности для появления целых кварталов, где комфортно жить и работать.

Все предложенные идеи лягут в основу разрабатываемой Агентством стратегических инициатив целевой модели развития опорных населенных пунктов. Модель включает четыре ключевых направления: жилье и жилой фонд, коммунальные услуги и благоустройство, дороги и транспорт, социальная инфраструктура.

Модель опирается на практики, которые уже показали эффективность, и будет адаптироваться под специфику конкретных ОНП — с учетом численности населения, климата, экономической специализации и, главное, мнения самих жителей.

До конца 2025 года АСИ завершит разработку системы оценки уровня развития таких территорий, определит механизмы перехода к целевому состоянию и протестирует все на 10 пилотных ОНП в разных регионах страны. Дальше — масштабирование.

В настоящее время в списке ОНП — 2160 населённых пунктов, из которых 1837 — это малые города, поселки и села. Это именно та «живая Россия», которая определяет устойчивость страны в будущем.

О форуме

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится в пятый раз. В этом году он проходит в Национальном центре «Россия». За несколько лет на крауд-платформе форума идея.росконгресс.рф зарегистрировались около 600 тысяч человек, участники подали свыше 120 тысяч идей. Организаторы — АСИ и Фонд Росконгресс, соорганизатор — ВЭБ.РФ.

Форум — это площадка, которая позволяет аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны и формировать перспективные проекты для развития России. Цель — выбрать и реализовать сильные идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей.