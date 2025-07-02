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В Щелковском ЦПКиО активно идут работы по благоустройству

В Щелковском ЦПКиО демонтажные работы здесь выполнены уже на 80%. Сейчас в парке продолжается прокладка пешеходных дорожек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На центральной аллее устанавливают бортовой камень и готовят бетонное основание для последующей кладки плитки. Параллельно специалисты занимаются велодорожками — делают борт для отделения велополосы и укладывают само ее основание.

Также рабочие уже приступили к строительству спортивной площадки: делают бетонное основание для волейбольной площадки и готовят металлический борт для воркаута.

Кроме того, в данный момент проводятся работы по обустройству инженерных сетей в части трубной канализации, также делают закладные детали для опор наружного освещения.

Напомним, что общая площадь обновления Центрального парка составит 15,5 гектар. Подробнее о его благоустройстве можно прочитать по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области