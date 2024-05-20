Посольство РФ в Ливии опровергло наличие российских самолетов на острове Джерба

Российское посольство в Ливии сообщило, что распространенная в итальянских СМИ информация о расположении боевых самолетов ВС РФ на острове Джерба является фейком, пишет МИД РФ в официальном Telegram-канале .

«Теперь вот и итальянская «Ла Репубблика», явно решив оперативно выполнить задание по созданию и тиражированию страшилки про «Вагнер», пугает неискушенного читателя придумкой о российских боевых самолетах в аэропорту туристического острова Джерба в соседнем с Ливией Тунисе», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД России отметили, что фантазии заграничных журналистов можно позавидовать, но все, что они распространили, является ложью. По мнению ведомства, распространяя фейки, Италия только подчеркивает свое неуважение к собственному населению.

Ранее МИД России обратился к жителям страны с просьбой отказаться от поездок в Афганистан. Призыв воздержаться от поездок связан с нападением террористов на иностранцев.