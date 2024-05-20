МИД предостерег россиян от посещения Афганистана

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Российское министерство иностранных дел призывает граждан воздержаться от поездок в Афганистан, сообщается на официальном сайте МИД РФ .

Москва, как следует из публикации, встревожена данными о новом нападении террористов на иностранных туристов. Неустановленные лица 17 мая обстреляли рынок города Бамиан, в результате чего погибли три испанца.

Тяжелые ранения также получили еще четыре иностранца.

«На фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны с личными, в том числе туристическими, целями», — сказано в сообщении министерства.